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На Донбассе погибли четверо украинских военных

Новости » Происшествия    06.08.2019 - 13:02
На Донбассе погибли четверо украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики вновь нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинский военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщается, от начала текущих суток сегодня, 6 августа, боевики совершили два провокационных обстрела украинских позиций. В частности, около 1 ночи на протяжении почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям ООС возле села Богдановка Донецкой области. В 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Отметим, что погибли четыре военнослужащих одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Напомним, командующий Оббъединенных сил Александр Сирский заявлял о необходимости немедленного информирования мирового сообщества о фактах игнорирования оккупационными подразделениями Российской Федерации бессрочного режима прекращения огня.

Однако, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что единичные случаи нарушение режима тишины на Донбассе со стороны оккупационных войск с 21 июля, пока нельзя назвать срывом согласованного в Минске "хлебного перемирия". Хомчак считает, что договоренности о перемирии с 21 июля работают.

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