ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Франція не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США

Новини » Політика    09.08.2019 - 20:59
Франція не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США
Фото: МЗС Франції (flickr.com francediplomatie)

Питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному

Франція поки не розглядає питання про можливість розширення нормандського формату за рахунок Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства закордонних справ Франції.

За словами представника відомства, питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному.

“Франція цілком прихильна врегулювання конфлікту і виконання мінських домовленостей, зокрема в рамках нормандського формату, в якому вона активно бере участь. Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і тісні консультації зі спеціальним представником США по Україні послом Куртом Волкером", - уточнили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ході телефонної розмови Путін і Зеленський погодили зустріч в нормандському форматі, проведення якої Зеленський ініціює найближчим часом. Як очікується, на цій зустрічі будуть підписані нові документи.

Крім того, Зеленський анонсував переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зеленський підкреслював, що хоче провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

Відзначимо, 6 серпня в результаті обстрілу бойовиків загинули 4 українських військовослужбовців. У відповідь на це президент України закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі.

Трамп не планує занижувати курс долара Макрон погодить нормандську зустріч з Путіним і Меркель
Новини України ФранціяСполучені Штати АмерикиУкраїнанормандский формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся