Франція не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США

Фото: МЗС Франції (flickr.com francediplomatie)

Питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному

Франція поки не розглядає питання про можливість розширення нормандського формату за рахунок Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства закордонних справ Франції.

За словами представника відомства, питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному.

“Франція цілком прихильна врегулювання конфлікту і виконання мінських домовленостей, зокрема в рамках нормандського формату, в якому вона активно бере участь. Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і тісні консультації зі спеціальним представником США по Україні послом Куртом Волкером", - уточнили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ході телефонної розмови Путін і Зеленський погодили зустріч в нормандському форматі, проведення якої Зеленський ініціює найближчим часом. Як очікується, на цій зустрічі будуть підписані нові документи.

Крім того, Зеленський анонсував переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зеленський підкреслював, що хоче провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

Відзначимо, 6 серпня в результаті обстрілу бойовиків загинули 4 українських військовослужбовців. У відповідь на це президент України закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі.