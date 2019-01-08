Франция пригрозила наказанием за несанкционированные акции

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Премьер объявил о возможном наказании за несогласованные акции протеста

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о планах наказать людей, которые проводят несанкционированные акции протестов так называемых "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Так, после жестких столкновений демонстрантов и полиции на акции "желтых жилетов" власти Франции заявили о планах ужесточить наказание за несанкционированные акции.

"Мы должны наказать тех, кто нарушает закон", — сказал премьер.

Данное решение Филипп объяснил необходимостью ответа "на насильственные" действия участников акций.

"Нам нужно сохранить право на демонстрации во Франции, и мы должны наказать тех, кто нарушает закон", — сказал глава правительства.

Выступая по французскому телеканалу TF1, премьер-министр Филипп сказал, что правительство поддержит "новый закон, предусматривающий наказание тех, кто не соблюдает требование объявить протесты, тех, кто принимает участие в несанкционированных демонстрациях, и тех, кто прибывает на демонстрации в масках".

Напомним, ранее сообщалось, что что 29 декабря в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов".Позже арестовали одного из организаторов протестов "желтых жилетов" Эрика Друэ.

Ранее, 18 декабря, участники движения "желтых жилетов" захватили пункты оплаты за проезд французскими автомагистралями и подожгли их.