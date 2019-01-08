Франція пригрозила покаранням за несанкціоновані акції

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Прем'єр оголосив про можливе покарання за неузгоджені акції протесту

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп оголосив про плани покарати людей, які проводять несанкціоновані акції протестів так званих "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Так, після жорстких зіткнень демонстрантів і поліції на акції "жовтих жилетів" влада Франції заявила про плани посилити покарання за несанкціоновані акції.

"Ми повинні покарати тих, хто порушує закон", — сказав прем'єр.

Дане рішення Філіп пояснив необхідністю відповіді "на насильницькі дії учасників акцій.

"Нам потрібно зберегти право на демонстрації у Франції, і ми повинні покарати тих, хто порушує закон", — сказав глава уряду.

Виступаючи по французькому телеканалу TF1, прем'єр-міністр Філіп сказав, що уряд підтримає "новий закон, який передбачає покарання тих, хто не дотримується вимоги оголосити протести, тих, хто приймає участь в несанкціонованих демонстраціях, і тих, хто прибуває на демонстрації в масках".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 грудня в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів". Пізніше заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" Еріка Друе.

Раніше, 18 грудня, учасники руху "жовтих жилетів" захопили пункти оплати за проїзд французькими автомагістралями і підпалили їх.