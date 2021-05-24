Задержание основателя Nexta в Минске: Канада призывает освободить блогера
Канада осуждает вынужденную посадку самолета Ryanair в Беларуси. Там призвали освободить основателя белорусского Telegram-канала Nexta и блогера Романа Протасевича, которого задержали в Минске.
Об этом написал министр иностранных дел Канады Марк Гарно в Twitter.
По его словам, вынудив пассажирский самолет приземлиться в Минске и арестовав Протасевича, Беларусь нарушила работу гражданской авиации и свободу слова.
"Угон Беларусью, принудительная посадка в Минске самолета Ryanair и арест журналиста Романа Пратасевича - серьезное вмешательство в деятельность гражданской авиации и посягательство на свободу прессы", - написал Гарно.
Он добавил, что Канада призывает Беларусь освободить журналиста.
"Канада призывает Беларусь освободить Протасевича", - пишет Гарно.
Напомним, в Беларуси задержали журналиста основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его самолет компании Ryanair заставили приземлиться в Минске, а после этого произошло задержание.
Ранее сообщалось, что белорусская сторона угрожала пассажирскому самолету. Для этого привлекли ВВС Беларуси с участием истребителя-перехватчика. Диспетчеры приказали пассажирскому самолету совершить посадку в Минске, иначе он будет сбит.
Также мы писали, что мировое сообщество моментально отреагировали на инцидент. Многие страны выразили протест и обеспокоенность по этому поводу.