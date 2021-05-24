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Франція пригрозила Білорусі санкціями і закриттям повітряного простору

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Париж, Понеділок 24 травня 2021 10:54
Франція пригрозила Білорусі санкціями і закриттям повітряного простору Фото: держсекретар з європейських справ МЗС Франції Клеман Бон (flickr.com francediplomatie)
Автор: Ігор Литвиненко

Франція пригрозила розширити санкції Євросоюзу проти Білорусі через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair. На вихідних в Мінську примусово посадили літак і затримали засновника білоруського Telegram-каналу Nexta і блогера Романа Протасевича.

Про це повідомляє BFMTV.

"Це приголомшлива і скандальна справа. Ми говоримо про Європейський літак, європейську компанію, між двома європейськими столицями. ...Це акт державного піратства, який не може залишатися безкарним", - заявив Бон.

Він додав, що на тлі інциденту з літаком європейські санкції, які спрямовані проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, можуть розширити на інших офіційних осіб країни.

"Це буде обговорюватися сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Ради Європи", - додав представник МЗС Франції.

Також держсекретар повідомив, що в якості ще одного заходу проти білоруської влади можуть закрити повітряний простір Білорусі.

"Я думаю, що це було б розумним заходом для нашого захисту, так як життя європейських громадян піддалися небезпеці", - пояснив він.

Нагадаємо, в неділю в Мінську змусили приземлитися літак Ryanair, на борту якого знаходився Протасевич. Його затримали.

Раніше РБК-Україна писало, що Канада засудила примусову посадку літака Ryanair і закликала звільнити засновника Nexta.

Відзначимо, раніше в Білорусі завели кримінальну справу проти засновника Nexta Степана Путило.

Також повідомлялося, що в березні телеграм-канал nexta дистанціювався від координації протестів проти Олександра Лукашенка в Білорусі.

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