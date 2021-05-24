Франція пригрозила Білорусі санкціями і закриттям повітряного простору
Франція пригрозила розширити санкції Євросоюзу проти Білорусі через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair. На вихідних в Мінську примусово посадили літак і затримали засновника білоруського Telegram-каналу Nexta і блогера Романа Протасевича.
Про це повідомляє BFMTV.
"Це приголомшлива і скандальна справа. Ми говоримо про Європейський літак, європейську компанію, між двома європейськими столицями. ...Це акт державного піратства, який не може залишатися безкарним", - заявив Бон.
Він додав, що на тлі інциденту з літаком європейські санкції, які спрямовані проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, можуть розширити на інших офіційних осіб країни.
"Це буде обговорюватися сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Ради Європи", - додав представник МЗС Франції.
Також держсекретар повідомив, що в якості ще одного заходу проти білоруської влади можуть закрити повітряний простір Білорусі.
"Я думаю, що це було б розумним заходом для нашого захисту, так як життя європейських громадян піддалися небезпеці", - пояснив він.
Нагадаємо, в неділю в Мінську змусили приземлитися літак Ryanair, на борту якого знаходився Протасевич. Його затримали.
Раніше РБК-Україна писало, що Канада засудила примусову посадку літака Ryanair і закликала звільнити засновника Nexta.
Відзначимо, раніше в Білорусі завели кримінальну справу проти засновника Nexta Степана Путило.
Також повідомлялося, що в березні телеграм-канал nexta дистанціювався від координації протестів проти Олександра Лукашенка в Білорусі.