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Франция предупредила Россию о серьезных последствиях новой агрессии против Украины

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялась встреча министров иностранных дел и обороны России и Франции. Стороны подняли вопрос ухудшения ситуации в Украине из-за агрессии со стороны РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства Вооруженных Сил Франции.

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли выразили свою обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации безопасности в Украине.

"Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации безопасности в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины", - отмечает пресс-служба.

В то же время министры призвали Кремль как можно скорее вернуться к организации проведения министерского заседания нормандского формата и напомнили России о ее обязательствах касаемо прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с требованиями ОБСЕ.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в ВСУ назвали количество кадровых российских военных, воюющих на Донбассе.

Кроме того, издание Bloomberg писало, что США обеспокоены концентрацией войск России вблизи границ Украины и предупредили о возможном вторжении.

В то же время в Кремле публикацию назвали "пустым безосновательным нагнетанием напряженности".

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