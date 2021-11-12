Франция предупредила Россию о серьезных последствиях новой агрессии против Украины

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли выразили свою обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации безопасности в Украине.

"Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации безопасности в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины", - отмечает пресс-служба.

В то же время министры призвали Кремль как можно скорее вернуться к организации проведения министерского заседания нормандского формата и напомнили России о ее обязательствах касаемо прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с требованиями ОБСЕ.