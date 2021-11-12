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Франція попередила Росію про серйозні наслідки нової агресії проти України

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась зустріч міністрів закордонних справ й оборони Росії та Франції. Сторони порушили питання погіршення безпекової ситуації в Україні через агресію з боку РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства Збройних Сил Франції.

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан і міністр оборони Флоренс Парлі висловили свою стурбованість через погіршення безпекової ситуації в Україні.

"Міністри висловили стурбованість погіршенням безпекової ситуації в Україні та чітко попередили про серйозні наслідки будь-якої подальшої можливої шкоди територіальній цілісності України", - відзначає пресслужба.

Водночас міністри закликали Кремль якнайскоріше повернутися до організації проведення міністерського засідання нормандського формату та нагадали Росії про її зобов’язання щодо прозорості військових переміщень та діяльності відповідно до вимог ОБСЄ.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в ЗСУ назвали кількість кадрових російських військових, які воюють на Донбасі.

Крім того, видання Bloomberg писало, що США занепокоєні концентрацією військ Росії поблизу кордонів України та попередили про можливе вторгнення.

Водночас у Кремлі публікацію назвали "порожнім безпідставним нагнітанням напруженості".

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