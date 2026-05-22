Франция поддерживает диалог с Китаем, чтобы убедить РФ прекратить войну в Украине, - МИД

Франция поддерживает диалог с Китаем для того, чтобы призвать его повлиять на Россию и достичь прекращения войны против Украины.

Об этом заявил представитель Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаль Конфаврьо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"То, что мы наблюдаем, - это чрезвычайно искривленные, несбалансированные отношения между РФ и Китаем, особенно после начала российской агрессии против Украины, которая отрезала Россию от многих ее партнеров, в частности в энергетической и экономической сферах", - сказал Конфаврьо, комментируя визит Путина в КНР.

По его словам, Франция поддерживает постоянный диалог с Китаем, чтобы передавать сигналы о войне России против Украины.

"Этот канал позволяет нам обратиться к Китаю, чтобы он использовал свои привилегированные отношения с Москвой и призвал к прекращению этой агрессии", - отметил спикер.

Он связал ответ Парижа на усиление китайско-российского взаимодействия с приоритетами французского председательства в G7, которое сосредоточено на преодолении глобальных экономических дисбалансов.

"Это приоритет, который становится еще более важным в контексте глобальной безопасности, которая все больше обостряется", - подчеркнул Конфаврьо.