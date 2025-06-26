Франція перехопила дрони Ірану, націлені на Ізраїль, напередодні перемир'я, - Лекорню
Франція перехопила безпілотні літальні апарати (БпЛА), що були націлені на Ізраїль, напередодні перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Франції Себастьяна Лекорню, якого цитує Sky News.
За словами міністра, Франція взяла участь у зусиллях, спрямованих на зупинку іранських безпілотників, націлених на Ізраїль, напередодні перемир'я на цьому тижні.
"Я можу підтвердити, що французька армія перехопила менше 10 безпілотників за останні кілька днів під час різних військових операцій, проведених Іраном проти Ізраїлю, або за допомогою систем "земля-повітря", або за допомогою наших винищувачів Rafale", - заявив голова відомства.
Також він розповів, що протягом 12-денного конфлікту Іран запустив проти Ізраїля близько:
- 400 балістичних ракет;
- 1000 безпілотників.
Війна Ізраїля та Ірану
13 червня Ізраїль розпочав операцію проти Ірану, завдавши ударів по об’єктах, пов’язаних з ядерною програмою Тегерана та його ракетним потенціалом.
22 червня до конфлікту приєднались Сполучені Штати Америки (США), які атакували ядерні об’єкти Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Після цього Тегеран завдав удару по авіабазі Аль-Удейд у Катарі - найбільшій американській військовій базі на Близькому Сході.
24 червня американський лідер Дональд Трамп заявив про набуття чинності режиму припинення вогню, але пізніше Ізраїль заявив про пуск ракет з боку Ірану.
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