ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Франция перехватила дроны Ирана, нацеленные на Израиль, накануне перемирия, - Лекорню

Четверг 26 июня 2025 13:35
UA EN RU
Франция перехватила дроны Ирана, нацеленные на Израиль, накануне перемирия, - Лекорню Фото: Себастьян Лекорню, глава Министерства обороны Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Франция перехватила беспилотные летательные аппараты (БпЛА), которые были нацелены на Израиль, накануне перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню, которого цитирует Sky News.

По словам министра, Франция приняла участие в усилиях, направленных на остановку иранских беспилотников, нацеленных на Израиль, в преддверии перемирия на этой неделе.

"Я могу подтвердить, что французская армия перехватила менее 10 беспилотников за последние несколько дней во время различных военных операций, проводимых Ираном против Израиля, либо с помощью систем "земля-воздух", либо с помощью наших истребителей Rafale", - заявил глава ведомства.

Также он рассказал, что в течение 12-дневного конфликта Иран запустил против Израиля около:

  • 400 баллистических ракет;
  • 1000 беспилотников.

Война Израиля и Ирана

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по объектам, связанным с ядерной программой Тегерана и его ракетным потенциалом.

22 июня к конфликту присоединились Соединенные Штаты Америки (США), которые атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого Тегеран нанес удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре - крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке.

24 июня американский лидер Дональд Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня, но позже Израиль заявил о пуске ракет со стороны Ирана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Иран Израиль
Новости
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины