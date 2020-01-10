ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Франция отправляет представителя для расследования авиакатастрофы в Иране

Новости » Общество     10.01.2020 - 11:59
Франция отправляет представителя для расследования авиакатастрофы в Иране
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Французское агентство по расследованию авиакатастроф BEA назначило аккредитованного представителя

Французское агентство по расследованию авиакатастроф BEA отправляет представителя для расследования причин аварии украинского самолета в Иране. Об этом сообщает Reuters.

"Мы были уведомлены об этом событии Ираном, и мы назначили аккредитованного представителя для расследования… На данный момент никакой дополнительной помощи не запрашивалось", - добавил он.

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова внести свой вклад в расследование катастрофы.

Напомним, Национальный совет по безопасности на транспорте Соединенных Штатов Америки отправит в Иран своего представителя для расследования причин аварии украинского самолета в Тегеране.

Также место аварии украинского самолета вблизи Тегерана посетит представитель Канадского совета по безопасности на транспорте. В Канаде заявили, что решили принять приглашение Ирана и планируют поездку, чтобы принять участие в расследовании.

РБК-Украина писало, что Тегеран направил официальные приглашения представителям Украины, США и других стран для участия в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ. Участие в расследовании смогут принять все государства, которые являются сторонами инцидента.

Иран и Украина договорились о совместной расшифровке черных ящиков, - Bloomberg Премьер Австралии заявил, что Иран сбил украинский самолет неумышленно
Новости Украины ФранцияИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь