Франція відправляє представника для розслідування авіакатастрофи в Ірані

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Французьке агентство з розслідування авіакатастроф BEA призначило акредитованого представника

Французьке агентство з розслідування авіакатастроф BEA відправляє представника для розслідування причин аварії українського літака в Ірані. Про це повідомляє Reuters.

"Ми були повідомлені про цю подію Іраном, і ми призначили акредитованого представника для розслідування ... На даний момент ніякої додаткової допомоги не вимагалось", - додав він.

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція готова внести свій вклад в розслідування катастрофи.

Нагадаємо, Національна рада з безпеки на транспорті Сполучених Штатів Америки відправить до Ірану свого представника для розслідування причин аварії українського літака в Тегерані.

Також місце аварії українського літака поблизу Тегерана відвідає представник Канадської ради з безпеки на транспорті. У Канаді заявили, що вирішили прийняти запрошення Ірану і планують поїздку, щоб взяти участь в розслідуванні.

РБК-Україна писало, що Тегеран надіслав офіційні запрошення представникам України, США та інших країн для участі в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ. Участь в розслідуванні зможуть взяти всі держави, які є сторонами інциденту.