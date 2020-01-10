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США и Канада отправят представителей для расследования крушения самолета МАУ в Иране

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 06:21
США и Канада отправят представителей для расследования крушения самолета МАУ в Иране
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Вашингтон направит в Тегеран своего аккредитованного представителя

Национальный совет по безопасности на транспорте Соединенных Штатов Америки отправит в Иран своего представителя для расследования причин аварии украинского самолета в Тегеране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщается, американское ведомство решило принять участие в расследовании причин и обстоятельств крушения самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране, которое произошло 8 января. Нацсовет США направит в Тегеран одного из своих следователей, который окажет помощь в расследовании.

Также в Вашингтоне подчеркнули, что не собираются "спекулировать на причине авиакатастрофы" украинского самолета, а также, что иранские власти будут главными в расследовании.

Кроме того, место аварии украинского самолета вблизи Тегерана посетит представитель Канадского совета по безопасности на транспорте. В Канаде заявили, что решили принять приглашение Ирана и планируют поездку, чтобы принять участие в расследовании.

Напомним, ранее представитель иранского Министерства иностранных дел Аббас Муссави заявил, что Тегеран решил допустить к расследованию американскую авиакомпанию Boeing. Авиакомпания имеет право участия в расследовании, ведь является производителем самолета, потерпевшего крушение.

Также РБК-Украина писало, что Тегеран направил официальные приглашения представителям Украины, США и других стран для участия в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ. Участие в расследовании смогут принять все государства, которые являются сторонами инцидента.

Авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

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