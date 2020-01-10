ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Германия будут сотрудничать в расследовании авиакатастрофы в Иране

Новости » Политика     10.01.2020 - 08:22
Украина и Германия будут сотрудничать в расследовании авиакатастрофы в Иране
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Германия выразила поддержку в связи с авиакатастрофой в Иране

Украина и Германия договорились о сотрудничестве в расследовании авиакатастрофы в Иране. Об этом по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Twitter сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, немецкая сторона выразила поддержку в связи с авиакатастрофой в Иране.

"Спасибо Хайко Маасу за поддержку в связи с трагедией PS 752. В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования. Обсудили также перспективы минского урегулирования. Жду новости по результатам встречи Меркель и Путина 11.01", - отметил Пристайко.

Украина и Германия будут сотрудничать в расследовании авиакатастрофы в Иране

Напомним, ранее Иран разрешил Boeing присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ.

По словам представителя иранского Министерства иностранных дел Аббаса Муссави, к расследованию допустят не только Украину и представителей Boeing, а и другие страны. Кроме того, Тегеран призвал Канаду предоставить всю возможную информацию относительно авиакатастрофы украинского самолета после информации о том, что его могла сбить ракета.

До этого американские СМИ начали распространять информацию о том, что самолет МАУ в Иране могли сбить две ракеты зенитно-ракетного комплекса "Тор".

Bellingcat установила возможное место запуска ракеты по самолету МАУ
Новости Украины ГерманияИранавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь