ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран официально пригласил США и Украину к расследованию катастрофы МАУ

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 13:14
Иран официально пригласил США и Украину к расследованию катастрофы МАУ
Фото: Али Абедзаде (cao.ir)

Тегеран после авиакатастрофы разослал официальные уведомления

Иран для участия в расследовании авиакатастрофы МАУ направил официальные приглашения представителям США и других стран. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, иранское следствие в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции предложило всем странам направить свои команды специалистов для участия в расследовании. Данный документ предусматривает, что в расследовании авиакатастрофы могут участвовать государство, на территории которого произошел инцидент, страна-оператор самолета, страна производителя и др.

Абедзаде уточнил, что после авиакатастрофы официальные уведомления были направлены Украине и США, как стране, где находится штаб-квартира Boeing. Кроме того, уведомления были направлены Швеции и Канаде.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражения самолета российской зенитной ракетой ЗРК главными версиями авиакатастрофы в Иране.

До этого Иран заявил о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ. В частности, как заявили представители Тегерана, найденные бортовые самописцы повреждены.

Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныСоединенные Штаты АмерикиИранавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь