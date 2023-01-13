UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція назвала терміни передачі Україні легких танків AMX-10RC

Фото: Франція назвала терміни передачі Україні легких танків AMX-10RC (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Міноборони Франції окреслили терміни передачі Україні легких колісних танків AMX-10RC. Там сподіваються поставити їх за два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, якого цитує Reuters.

"Франція сподівається доставити в Україну легкі бойові танки AMX-10RC протягом двох місяців", - заявив міністр.

Як пише видання, про таке Лекорню повідомив за підсумками телефонної розмови з українським колегою Олексієм Резніковим, яка відбулася вчора.

Нагадаємо, що 4 січня французький президент Емануель Макррон заявив про намір Парижа передати Києву легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.

Як згодом зазначили в українському МЗС, рішення президента Франції щодо цих поставок стало революційним.

Детальніше про французькі AMX-10RC читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяВійськова допомога