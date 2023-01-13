Франция назвала сроки передачи Украине легких танков AMX-10RC

"Франция надеется доставить в Украину легкие боевые танки AMX-10RC в течении двух месяцев", - заявил министр.

Как пишет издание, о таком Лекорню сообщил по итогам состоявшегося вчера телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Напомним, что 4 января французский президент Эммануэль Макррон заявил о намерении Парижа передать Киеву легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы против российской агрессии.

Как впоследствии отметили в украинском МИД, решение президента Франции по поводу этих поставок стало революционным.

Детальнее о французских AMX-10RC читайте в материале РБК-Украина.

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