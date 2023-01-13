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Франция назвала сроки передачи Украине легких танков AMX-10RC

Фото: Франция назвала сроки передачи Украине легких танков AMX-10RC (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны Франции очертили сроки передачи Украине легких колесных танков AMX-10RC. Там надеются поставить их в течении двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, которого цитирует Reuters.

"Франция надеется доставить в Украину легкие боевые танки AMX-10RC в течении двух месяцев", - заявил министр.

Как пишет издание, о таком Лекорню сообщил по итогам состоявшегося вчера телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Напомним, что 4 января французский президент Эммануэль Макррон заявил о намерении Парижа передать Киеву легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы против российской агрессии.

Как впоследствии отметили в украинском МИД, решение президента Франции по поводу этих поставок стало революционным.

Детальнее о французских AMX-10RC читайте в материале РБК-Украина.

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