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Франція надасть Україні пільговий кредит: що відомо

Фото: кредит на пільгових умовах Україна одержить від Французького агентства розвитку (flickr.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Французьке агентство розвитку надасть Україні кредит у розмірі до 100 млн євро на пільгових умовах. Цільове призначення позики - для фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

Французьке агентство розвитку виступило з ініціативою надати Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до 100 млн євро. Уряд України ухвалив відповідну постанову.

Основні умови залучення коштів, затверджені Кабінетом міністрів, такі:

  • на суму кредиту нараховуються відсотки за ставкою 1,04% річних;
  • остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати укладення кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 роки).

У вересні цьогоріч країни Євросоюзу узгодили надання Україні додаткових 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Сьогодні, 22 листопада, прем'єр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна випустила державні "Облігації суверенітету України", спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні.

Про суттєву допомогу у межах Програми із підвищення стійкості та відновлення України оголосили ПРООН та Європейський союз - це додаткові 35 млн євро.

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