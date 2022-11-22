Франция предоставит Украине льготный кредит: что известно

Французское агентство развития предоставит Украине кредит в размере до 100 млн евро на льготных условиях. Целевое назначение ссуды - для финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Французское агентство развития выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн евро. Правительство Украины приняло соответствующее постановление.
Основные условия привлечения средств, утвержденные Кабинетом министров, таковы:
В сентябре нынешнего года страны Евросоюза согласовали предоставление Украине дополнительных 5 млрд евро макрофинансовой помощи.
Сегодня, 22 ноября, премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна выпустила государственные "Облигации суверенитета Украины", направленные на поддержку финансирования помощи Украине.
О существенной помощи в рамках Программы по повышению устойчивости и восстановлению Украины объявили ПРООН и Европейский союз - это дополнительные 35 млн евро.
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