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Канада випустила держоблігації на підтримку України

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Канада, Вівторок 22 листопада 2022 00:22
Канада випустила держоблігації на підтримку України Фото: Канада випустила держоблігації на підтримку України (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Канада випустила державні "Облігації суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у Twitter та Мінфін країни.

Облігації дозволять жителі Канади надавати пряму підтримку Україні.

"Канадці тепер можуть купувати суверенні облігації України. Ці облігації дозволяють канадцям надавати пряму підтримку Україні, щоб український уряд міг продовжувати надавати основні послуги", - йдеться у повідомленні.

Сума облігацій становить 500 млн доларів.

Канадці, які придбають ці цінні папери, фактично куплять звичайні п'ятирічні канадські урядові облігації з чинною процентною ставкою 3,3%, що залежатиме від ринкових умов на момент проведення операції.

Нагадаємо, Канада надасть додаткову військову допомогу у розмірі 500 млн канадських доларів. Це має допомогти ЗСУ захистити Україну від російської агресії.

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