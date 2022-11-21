ЄС та ПРООН додатково виділили 35 млн євро на підтримку України: куди підуть гроші

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та Європейський союз оголосили про додаткове виділення коштів у розмірі 35 млн євро на реалізацію Програми ПРООН із підвищення стійкості та відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт UNDP Україна .

Головна мета програми - підтримка українських громад, які постраждали під час бойових дій, і сприяння швидкому їх поверненню до процесів розвитку. Крім того, ключовою вбачається можливість і надалі забезпечувати потреби населення, яке потерпає від російської агресії.

"Цей новий внесок відповідає ключовим пріоритетам Програми ЄС з екстреної підтримки України і водночас сприятиме практичному втіленню низки реформ, які є передумовою вступу до ЄС, зокрема зміцнення верховенства права і підтримка структурних економічних реформ", - сказав голова представництва ЄС в Україні, посол Матті Маасікас.

При цьому відповідно до Цифрової стратегії ПРООН на 2022-2025 роки у проєкті максимально, наскільки це можливо, застосовуватимуться цифрові технології та рішення для подолання певних викликів у сфері розвитку.

"Упродовж останніх десяти років ми тісно співпрацювали з ЄС у межах різних програм, що реалізуються в Україні. Стратегічна підтримка з боку ЄС була і є дуже важливою, щоб допомогти українським органам влади всіх рівнів стабільно функціонувати і координувати всі гуманітарні зусилля і реагування на гуманітарну кризу", - наголосив в. о. постійного представника ПРООН в Україні Яко Сільє.

Враховуючи потреби понад 6 млн вимушено переміщених українців, нові цільові кошти буде використано для розширення програм і громадських ініціатив, що сприяють подальшій інтеграції ВПО у приймаючих громадах, розширення доступу до якісних державних послуг, у тому числі у сфері охорони здоров'я, покращення безпеки громад.

"Особлива увага приділятиметься залученню молоді та місцевим рішенням, що поєднують заходи гуманітарного реагування із плануванням раннього відновлення. Ветерани та ветеранки будуть однією з головних цільових груп, що отримає допомогу в межах розширеної програми, зважаючи на їхню особливу вразливість і ключову роль, яку вони відіграватимуть у процесах розбудови миру та розвитку після завершення війни", - зауважили в українському офісі ПРООН.