Франція надасть Україні пільговий кредит: що відомо

Французьке агентство розвитку надасть Україні кредит у розмірі до 100 млн євро на пільгових умовах. Цільове призначення позики - для фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України .

Французьке агентство розвитку виступило з ініціативою надати Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до 100 млн євро. Уряд України ухвалив відповідну постанову.

У вересні цьогоріч країни Євросоюзу узгодили надання Україні додаткових 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Сьогодні, 22 листопада, прем'єр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна випустила державні "Облігації суверенітету України", спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні.

Про суттєву допомогу у межах Програми із підвищення стійкості та відновлення України оголосили ПРООН та Європейський союз - це додаткові 35 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.