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Франция предоставит Украине льготный кредит: что известно

Новина українською →
Украина, Вторник 22 ноября 2022 21:22
Франция предоставит Украине льготный кредит: что известно Фото: кредит на льготных условиях Украина получит от Французского агентства развития (flickr.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Французское агентство развития предоставит Украине кредит в размере до 100 млн евро на льготных условиях. Целевое назначение ссуды - для финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Французское агентство развития выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн евро. Правительство Украины приняло соответствующее постановление.

Основные условия привлечения средств, утвержденные Кабинетом министров, таковы:

  • на сумму кредита начисляются проценты по ставке 1,04% годовых;
  • окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня заключения кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 лет).

В сентябре нынешнего года страны Евросоюза согласовали предоставление Украине дополнительных 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Сегодня, 22 ноября, премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна выпустила государственные "Облигации суверенитета Украины", направленные на поддержку финансирования помощи Украине.

О существенной помощи в рамках Программы по повышению устойчивости и восстановлению Украины объявили ПРООН и Европейский союз - это дополнительные 35 млн евро.

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