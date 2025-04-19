Франція і Британія стягують війська в Естонію: названо причину
В Естонії з 5 до 23 травня відбудуться масштабні навчання Siil 2025 ("Еж 2025"). Союзницькі підрозділи Великої Британії та Франції вже прибувають до країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Як пише видання, як допоміжні підрозділи беруть участь також військова поліція, логістичний батальйон, військово-морські та військово-повітряні сили Естонії, а також Північний округ територіальної оборони Кайтселійта.
"Процес прибуття і прийому союзників - ідеальна можливість для тренування роботи логістичних ланцюжків, починаючи з прибуття в порт або аеропорт і закінчуючи доставкою спорядження до кінцевого пункту, - сказав командир служби транспортного забезпечення майор Томас Пярнпуу.
За його словами, мета естонських військових, "це плавний і безпечний прийом союзників на землі, в морі та повітрі".
Розгортання військ Британії та Франції в Естонії
Під час операції з розгортання, яка триває з 14 до 30 квітня, збройні сили Великої Британії та Франції перекидають в Естонію велику кількість особового складу та бойової техніки.
У рамках цієї операції буде відпрацьована здатність до швидкого розгортання союзників для створення ефективної оборони Естонії. У зв'язку з прибуттям союзників на дорогах Естонії можна зустріти багато військової техніки.
Участь британських військових у навчаннях в Естонії
Для участі в навчаннях "Їжак" в Естонію буде перекинуто близько 1500 військовослужбовців 4-ї бригади Британської армії. До складу бригади входять два піхотні батальйони, які використовують бронемашини Foxhound і Mastiff, а також ескадрон легкої кавалерії, оснащений розвідувальними машинами Jackal. В
як допоміжні підрозділи - снайпери, артилерійські, протитанкові та кулеметні підрозділи, а також інженерні та логістичні частини, що забезпечують боєздатність бригади.
Французькі військові підрозділи в Естонії
До французьких підрозділів, які вже перебувають в Естонії, під час операції приєднаються здебільшого підрозділи морської піхоти Франції. Вони також візьмуть участь у навчаннях "Їжак".
Загроза для країн Балтії з боку Росії
Нещодавно міністри оборони Естонії, Латвії та Литви висловили занепокоєння про те, що Росія не зупиниться на Україні після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа виступить посередником у припиненні вогню.
Прибалтійські країни зазначають, що Кремль уже намітив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів.
У зв'язку з імовірною загрозою з боку РФ, зокрема, наприкінці березня Естонія заборонила росіянам і білорусам голосувати на виборах. Також естонським військовим дозволили топити ворожі кораблі.
На цьому тлі Естонія продовжує допомагати Україні в боротьбі з російською агресією. Так, Естонія передасть Україні 10 тисяч снарядів найближчими тижнями.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.