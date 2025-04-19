Франція і Британія стягують війська в Естонію: названо причину

В Естонії з 5 до 23 травня відбудуться масштабні навчання Siil 2025 ("Еж 2025"). Союзницькі підрозділи Великої Британії та Франції вже прибувають до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Як пише видання, як допоміжні підрозділи беруть участь також військова поліція, логістичний батальйон, військово-морські та військово-повітряні сили Естонії, а також Північний округ територіальної оборони Кайтселійта.

"Процес прибуття і прийому союзників - ідеальна можливість для тренування роботи логістичних ланцюжків, починаючи з прибуття в порт або аеропорт і закінчуючи доставкою спорядження до кінцевого пункту, - сказав командир служби транспортного забезпечення майор Томас Пярнпуу.

За його словами, мета естонських військових, "це плавний і безпечний прийом союзників на землі, в морі та повітрі".

Розгортання військ Британії та Франції в Естонії

Під час операції з розгортання, яка триває з 14 до 30 квітня, збройні сили Великої Британії та Франції перекидають в Естонію велику кількість особового складу та бойової техніки.

У рамках цієї операції буде відпрацьована здатність до швидкого розгортання союзників для створення ефективної оборони Естонії. У зв'язку з прибуттям союзників на дорогах Естонії можна зустріти багато військової техніки.

Участь британських військових у навчаннях в Естонії

Для участі в навчаннях "Їжак" в Естонію буде перекинуто близько 1500 військовослужбовців 4-ї бригади Британської армії. До складу бригади входять два піхотні батальйони, які використовують бронемашини Foxhound і Mastiff, а також ескадрон легкої кавалерії, оснащений розвідувальними машинами Jackal. В

як допоміжні підрозділи - снайпери, артилерійські, протитанкові та кулеметні підрозділи, а також інженерні та логістичні частини, що забезпечують боєздатність бригади.

Французькі військові підрозділи в Естонії

До французьких підрозділів, які вже перебувають в Естонії, під час операції приєднаються здебільшого підрозділи морської піхоти Франції. Вони також візьмуть участь у навчаннях "Їжак".