У країнах Балтії побоюються наслідків перемир'я в Україні: названо нову загрозу

Припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для країн Балтії. РФ не припинить переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви не приховують занепокоєння про те, що Росія не зупиниться на Україні після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа виступить посередником у припиненні вогню. Прибалтійські країни зазначають, що Кремль уже намітив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів.

"Ми всі розуміємо, що, коли війна в Україні буде зупинена, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також швидко значно зросте", - заявив у коментарі виданню міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

З ним згоден і міністр оборони Литви. "Давайте не будемо плекати ілюзій. Давайте не будемо обманювати себе, що з Росією буде покінчено після України", - сказала Довіле Шакалієне.

За її словами, Росія скористається часом після припинення вогню в Україні, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу.

"У них уже є величезна, навчена бойовим діям армія, яка стане ще більшою", - додала вона.

Активізація РФ на північно-східному фланзі НАТО

Як вважають журналісти, припинення бойових дій в Україні дасть Росії шанс реалізувати свої плани на 2022 рік зі створення армії чисельністю 1,5 млн осіб і додати цілий новий армійський корпус на півночі, подвоївши чисельність військ поблизу Фінляндії та Прибалтики.

Певкур, зокрема, сказав, що з 600 тисяч російських військовослужбовців, які, за оцінками, наразі перебувають в Україні, 300 тисяч, імовірно, будуть передислоковані.

"Ці люди не повернуться в різні регіони Росії, щоб збирати кукурудзу або робити щось іще, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, у 5-10 разів більша від тієї, яку вони могли б отримувати у своєму рідному місті", - сказав він.

Військові навчання "Захід"

Країни Балтії особливо стурбовані масштабними військовими навчаннями під назвою "Захід", які відбудуться поблизу їхніх кордонів у Росії та Білорусі цієї осені.

Проведені раз на чотири роки, ці навчання імітують конфлікт з країнами НАТО і включають в себе десятки тисяч військовослужбовців, танків, літаків і артилерії.

Обидва міністри також застерегли від перекидання військ НАТО зі своїх країн для формування так званих європейських "сил гарантування безпеки", які будуть спрямовані в Україну як засіб стримування Росії від нового нападу.

"Ми не можемо ставити під загрозу безпеку східного флангу НАТО. Ми не можемо потрапити в пастку, що наші сили якимось чином були закріплені в Україні. Тоді ми матимемо ризики на нашому кордоні", - сказав Певкур.

Що відомо про відправлення військ в Україну та захист Литви, Латвії та Естонії

Країни східного флангу НАТО, включно з Польщею та Румунією, заявили, що не можуть взяти на себе зобов'язання щодо розміщення військ в Україні на шкоду власній безпеці.

"Естонія також заперечує проти планів Великої Британії передислокувати в Україну британські війська, призначені для оборони країн Балтії", - зазначає FT.

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