Естонія заборонила росіянам і білорусам голосувати на виборах

Громадяни Росії та Білорусі не зможуть голосувати на місцевих виборах в Естонії. Відповідне рішення підтримав естонський Рійгікогу (парламент).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Естонський парламент підтримав пропозицію конституційного комітету про термінове внесення правок до конституції, які передбачають заборону на голосування на виборах для громадян низки країн. Йдеться, зокрема, про росіян і білорусів.

Таким чином, на місцевих виборах, які відбудуться в жовтні цього року, зможуть голосувати лише громадяни Естонії та країн ЄС, а також особи без громадянства.

При цьому вже на наступних місцевих виборах виборче право заберуть і в осіб без громадянства.

Спочатку законопроєкт передбачав можливість голосування на виборах для громадян усіх країн НАТО. Однак пізніше в документ було внесено поправки, які виключили цю норму.