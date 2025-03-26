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Естонія заборонила росіянам і білорусам голосувати на виборах

Таллінн, Середа 26 березня 2025 20:59
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Естонія заборонила росіянам і білорусам голосувати на виборах Ілюстративне фото: росіяни більше не зможуть голосувати під час виборів в Естонії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Громадяни Росії та Білорусі не зможуть голосувати на місцевих виборах в Естонії. Відповідне рішення підтримав естонський Рійгікогу (парламент).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Естонський парламент підтримав пропозицію конституційного комітету про термінове внесення правок до конституції, які передбачають заборону на голосування на виборах для громадян низки країн. Йдеться, зокрема, про росіян і білорусів.

Таким чином, на місцевих виборах, які відбудуться в жовтні цього року, зможуть голосувати лише громадяни Естонії та країн ЄС, а також особи без громадянства.

При цьому вже на наступних місцевих виборах виборче право заберуть і в осіб без громадянства.

Спочатку законопроєкт передбачав можливість голосування на виборах для громадян усіх країн НАТО. Однак пізніше в документ було внесено поправки, які виключили цю норму.

Загроза для Естонії

Нагадаємо, у грудні минулого року Politico писало, що Росія може спробувати захопити частину Естонії.

Як писало видання, метою країни-агресора може стати естонське місто Нарва. Росія може виправдати такі дії тим, що в східній частині Естонії проживає велика кількість етнічних росіян.

Російський диктатор Володимир Путін кілька років тому припускав, що Нарва нібито історично є частиною Росії.

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