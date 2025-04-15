Естонським військовим дозволили топити ворожі кораблі
Президент Естонії Алар Каріс проголосив закон про внесення змін до закону про організацію Сил оборони й закон про економічну зону, метою якого є зміцнення морської безпеки в морській акваторії держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
Закон уточнює завдання Сил оборони, а також застосування прямого примусу і військової сили. Це забезпечує Силам оборони гнучкість для дій на морі, щоб вони могли оперативно реагувати на загрози, які надходять з моря.
Відповідно до поправок Сили оборони мають право застосовувати силу на морській території Естонії в разі загроз, спрямованих проти інфраструктури, що забезпечує безперебійність життєво важливих послуг, а також проти об'єктів оборонного значення, портів або інших споруд і обладнання.
"Зміни спрямовані на забезпечення більш ефективного контролю і захисту морського кордону Естонії, особливо в умовах зростаючих загроз у Балтійському регіоні", - випливає з пояснювальної записки до законопроєкту.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що нові заходи дадуть змогу Силам оборони оперативно реагувати на потенційні загрози і забезпечувати безпеку морських кордонів.
Він наголосив, що застосування сили розглядатиметься як крайній захід і здійснюватиметься в суворій відповідності до міжнародного права.
Нагадаємо, у 2024 році видання Politico писало, що Росія може спробувати захопити частину Естонії. Саме місто Нарва, розташоване між Естонією та Росією, може стати "місцем початку Третьої світової війни".
Як писало видання, Нарва, стиснута вздовж кордону Естонії з Росією, "перебуває в центрі зусиль, щоб протистояти постійним провокаціям з боку Москви" - від глушіння супутникової навігації до викрадених прикордонних демаркаційних буїв, пропаганди, дронів спостереження і дзижчання дирижаблів.
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