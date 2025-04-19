Франция и Британия стягивают войска в Эстонию: названа причина
В Эстонии с 5 по 23 мая пройдут масштабные учения Siil 2025 ("Еж 2025"). Союзнические подразделения Великобритании и Франции уже прибывают в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Как пишет издание, в качестве вспомогательных поздразделений участвуют также военная полиция, логистический батальон, военно-морские и военно-воздушные силы Эстонии, а также Северный округ территориальной обороны Кайтселийта.
"Процесс прибытия и приема союзников - идеальная возможность для тренировки работы логистических цепочек, начиная с прибытия в порт или аэропорт и заканчивая доставкой снаряжения до конечного пункта, - сказал командир службы транспортного обеспечения майор Томас Пярнпуу.
По его словам, цель эстонских военных, "это плавный и безопасный прием союзников на земле, в море и воздухе".
Развертывание войск Британии и Франции в Эстонии
В ходе операции по развертыванию, которая проходит с 14 по 30 апреля, вооруженные силы Великобритании и Франции перебрасывают в Эстонию большое количество личного состава и боевой техники.
В рамках этой операции будет отработана способность к быстрому развертыванию союзников для создания эффективной обороны Эстонии. В связи с прибытием союзников на дорогах Эстонии можно встретить много военной техники.
Участие британских военных в учениях в Эстонии
Для участия в учениях "Еж" в Эстонию будут переброшены около 1500 военнослужащих 4-й бригады Британской армии. В состав бригады входят два пехотных батальона, которые используют бронемашины Foxhound и Mastiff, а также эскадрон легкой кавалерии, оснащенный разведывательными машинами Jackal. В
качестве вспомогательных подразделений - снайперы, артиллерийские, противотанковые и пулеметные подразделения, а также инженерные и логистические части, обеспечивающие боеспособность бригады.
Французские военные подразделения в Эстонии
К французским подразделениям, которые уже находятся в Эстонии, во время операции присоединятся в основном подразделения морской пехоты Франции. Они также примут участие в учениях "Еж".
Угроза для стран Балтии со стороны России
Недавно министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы высказали беспокойство о том, что Россия не остановится на Украине после того, как администрация президента США Дональда Трампа выступит посредником в прекращении огня.
Прибалтийские страны отмечают, что Кремль уже наметил планы по увеличению военного производства и размещению дополнительных войск вдоль их границ.
В связи с вероятной угрозой со стороны РФ, в частности, в конце марта Эстония запретила россиянам и белорусам голосовать на выборах. Также эстонским военным разрешили топить вражеские корабли.
На этом фоне Эстония продолжает помагать Украине в борьбе с российской агрессией. Так, Эстония передаст Украине 10 тысяч снарядов в ближайшие недели.
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