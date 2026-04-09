Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Франція готує новий удар по "тіньовому флоту" Росії: покарання зростуть удвічі

13:18 09.04.2026 Чт
2 хв
Порушникам загрожуватиме тривалий термін за гратами
aimg Валерій Ульяненко
Фото: затримання Францією танкера "тіньового флоту" РФ (x.com/EmmanuelMacron)

Франція в межах боротьби з "тіньовим флотом" РФ збирається подвоїти терміни ув'язнення та суми штрафів для суден, які ходять під фальшивим прапором або ігнорують накази про зупинку.

Згідно з проєктом оновлення закону про військове планування, порушників хочуть карати позбавленням волі на строк до двох років та штрафом у розмірі 300 тисяч євро.

Це подвоїть чинні штрафи, а санкції будуть застосовуватись до будь-якої особи, яка здійснює "повноваження контролю або управління" експлуатацією судна.

Крім того, можливі покарання можуть бути збільшені до семи років позбавлення волі та штрафу в розмірі 700 тисяч євро, якщо життя осіб, які перебувають на борту судна, буде поставлено під загрозу.

Тепер за цей законопроєкт до 14 липня має проголосувати французький парламент.

Затримання суден "тіньового флоту" РФ

Нагадаємо, 3 квітня берегова охорона Швеції затримала підсанкційний танкер "Flora 1", який підозрюється у розливі нафти у Балтійському морі. Танкер, на борту якого перебувало 24 людини, поставили на стоянку біля міста Істад.

Раніше ВМС Франції затримали нафтовий танкер "Дейна", який пов’язують із "тіньовим флотом" Росії. Судно підозрюють у спробі обійти міжнародні санкції, використовуючи чужий прапор.

Крім того, французькі військові наприкінці січня провели спецоперацію та затримали в Середземному морі танкер "тіньового флоту", який прямував із Росії.

Також у січні берегова охорона США затримала танкер Olina, який належав до "тіньового флоту" і спеціалізувався на експорті підсанкційної нафти з РФ до Китаю, Індії та Туреччини, приховуючи прапор.

