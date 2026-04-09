Франція готує новий удар по "тіньовому флоту" Росії: покарання зростуть удвічі

Франція в межах боротьби з "тіньовим флотом" РФ збирається подвоїти терміни ув'язнення та суми штрафів для суден, які ходять під фальшивим прапором або ігнорують накази про зупинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
Згідно з проєктом оновлення закону про військове планування, порушників хочуть карати позбавленням волі на строк до двох років та штрафом у розмірі 300 тисяч євро.
Це подвоїть чинні штрафи, а санкції будуть застосовуватись до будь-якої особи, яка здійснює "повноваження контролю або управління" експлуатацією судна.
Крім того, можливі покарання можуть бути збільшені до семи років позбавлення волі та штрафу в розмірі 700 тисяч євро, якщо життя осіб, які перебувають на борту судна, буде поставлено під загрозу.
Тепер за цей законопроєкт до 14 липня має проголосувати французький парламент.
Нагадаємо, 3 квітня берегова охорона Швеції затримала підсанкційний танкер "Flora 1", який підозрюється у розливі нафти у Балтійському морі. Танкер, на борту якого перебувало 24 людини, поставили на стоянку біля міста Істад.
Раніше ВМС Франції затримали нафтовий танкер "Дейна", який пов’язують із "тіньовим флотом" Росії. Судно підозрюють у спробі обійти міжнародні санкції, використовуючи чужий прапор.
Крім того, французькі військові наприкінці січня провели спецоперацію та затримали в Середземному морі танкер "тіньового флоту", який прямував із Росії.
Також у січні берегова охорона США затримала танкер Olina, який належав до "тіньового флоту" і спеціалізувався на експорті підсанкційної нафти з РФ до Китаю, Індії та Туреччини, приховуючи прапор.