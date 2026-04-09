Франція готує новий удар по "тіньовому флоту" Росії: покарання зростуть удвічі

Згідно з проєктом оновлення закону про військове планування, порушників хочуть карати позбавленням волі на строк до двох років та штрафом у розмірі 300 тисяч євро.

Це подвоїть чинні штрафи, а санкції будуть застосовуватись до будь-якої особи, яка здійснює "повноваження контролю або управління" експлуатацією судна.

Крім того, можливі покарання можуть бути збільшені до семи років позбавлення волі та штрафу в розмірі 700 тисяч євро, якщо життя осіб, які перебувають на борту судна, буде поставлено під загрозу.

Тепер за цей законопроєкт до 14 липня має проголосувати французький парламент.

Затримання суден "тіньового флоту" РФ

Нагадаємо, 3 квітня берегова охорона Швеції затримала підсанкційний танкер "Flora 1", який підозрюється у розливі нафти у Балтійському морі. Танкер, на борту якого перебувало 24 людини, поставили на стоянку біля міста Істад.

Раніше ВМС Франції затримали нафтовий танкер "Дейна", який пов’язують із "тіньовим флотом" Росії. Судно підозрюють у спробі обійти міжнародні санкції, використовуючи чужий прапор.