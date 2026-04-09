Франция готовит новый удар по "теневому флоту" России: наказания вырастут вдвое

Франция в рамках борьбы с "теневым флотом" РФ собирается удвоить сроки заключения и суммы штрафов для судов, которые ходят под фальшивым флагом или игнорируют приказы об остановке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
Согласно проекту обновления закона о военном планировании, нарушителей хотят наказывать лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 300 тысяч евро.
Это удвоит действующие штрафы, а санкции будут применяться к любому лицу, которое осуществляет "полномочия контроля или управления" эксплуатацией судна.
Кроме того, возможные наказания могут быть увеличены до семи лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тысяч евро, если жизнь лиц, находящихся на борту судна, будет поставлена под угрозу.
Теперь за этот законопроект до 14 июля должен проголосовать французский парламент.
Напомним, 3 апреля береговая охрана Швеции задержала подсанкционный танкер "Flora 1", который подозревается в разливе нефти в Балтийском море. Танкер, на борту которого находилось 24 человека, поставили на стоянку возле города Истад.
Ранее ВМС Франции задержали нефтяной танкер "Дейна", который связывают с "теневым флотом" России. Судно подозревают в попытке обойти международные санкции, используя чужой флаг.
Кроме того, французские военные в конце января провели спецоперацию и задержали в Средиземном море танкер "теневого флота", который направлялся из России.
Также в январе береговая охрана США задержала танкер Olina, который принадлежал к "теневому флоту" и специализировался на экспорте подсанкционной нефти из РФ в Китай, Индию и Турцию, скрывая флаг.