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Франция готовится к неурегулированному Brexit

Новости » Политика    18.01.2019 - 06:58
Франция готовится к неурегулированному Brexit
Фото: Brexit (Max Pixel)

Французское правительство запланировало дополнительные инвестиции 50 миллионов евро во французские порты и аэропорты

Правительство Франции активизирует свои планы по устранению последствий возможного неурегулированного выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit). Об этом заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп, передает РБК-Украина со ссылкой на The Local France.

"Я принял решение активизировать план для Brexit без соглашения", - заявил он после заседания министров.

План французского правительства, в частности, предусматривает инвестиции в размере 50 миллионов евро во французские порты и аэропорты, которые, как считают, будут наиболее уязвимыми местами, если Британия выйдет из ЕС без соглашения.

"В некоторых портах будут построены автопарки, в других будет создана инфраструктура для проведения необходимых проверок", - сказал Филипп.

Франция также намерена привлечь 580 дополнительных работников на таможню и ветеринарных инспекторов.

Кроме того, правительство ожидает, что французский парламент примет законопроект, который позволит издать указы, регулирующие подготовку к Brexit без соглашения.

Отмечается, что в проектах указов, в частности, говорится о праве на проживание британских подданных во Франции, а именно - им позволят остаться без разрешения на год после Brexit, при условии, что французы, проживающие в Великобритании, смогут сделать то же самое.

Также французское правительство планирует создание специальной таможенной инфраструктуры, вместе с тем британским автоперевозчикам будет разрешено продолжать осуществлять поставки во Францию, а тоннель Ла-Манш будет работать и дальше.

Напомним, СМИ сообщают, что владельцы миллионных состояний покидают Великобританию перед Brexit.

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