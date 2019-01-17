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Задержка с Brexit неизбежна, - экс-премьер Британии

Новости » Политика    17.01.2019 - 19:06
Задержка с Brexit неизбежна, - экс-премьер Британии
Фото: иллюстративное фото (из открытых источников)

Он считает, что уже надо вести дискуссии с ЕС о задержке выхода Британии

Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр заявил, что задержка с Brexit в настоящее время неизбежна. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Это неизбежно, чтобы вы не делали. Если бы я был в правительстве сейчас, у меня уже велись бы дискуссии с Европой об условиях продолжения", - сказал Блэр.

Напомним, парламент Британии 29 января проведет голосование относительно запасного плана премьер-министра Терезы Мэй о Brexit.

Ранее сообщалось, что Мэй не отозвала из парламента свой вариант соглашения с ЕС и, как ожидается, вновь выставит его на голосование уже в феврале. При этом пока остается неясным, будет ли изменен текст соглашения и согласится Брюссель вопреки своим предыдущим заявлениям вновь начинать переговоры с Brexit.

До этого палата общин британского парламента большинством голосов отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Напомним, в парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского союза. Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.

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