Франція готується до неврегульованого Brexit

Фото: Brexit (Max Pixel)

Французький уряд запланував додаткові інвестиції 50 мільйонів євро у французькі порти та аеропорти

Уряд Франції активізує свої плани з усунення наслідків можливого неврегульованого виходу Великої Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це заявив французький прем'єр-міністр Едуар Філіп, передає РБК-Україна з посиланням на The Local France.

"Я ухвалив рішення активізувати план для Brexit без угоди", - заявив він після засідання міністрів.

План французького уряду, зокрема, передбачає інвестиції розміром 50 мільйонів євро у французькі порти та аеропорти, які, як вважають, будуть найбільш уразливими місцями, якщо Британія вийде з ЄС без угоди.

"У деяких портах будуть збудовані автопарки, в інших буде створена інфраструктура для здійснення необхідних перевірок", - сказав Філіп.

Франція також має намір залучити 580 додаткових працівників на митницю та ветеринарних інспекторів.

Крім того, уряд очікує, що французький парламент ухвалить законопроект, який дасть змогу видати укази, що регулюватимуть підготовку до Brexit без угоди.

Зазначається, що в проектах указів зокрема йдеться про право на проживання британських підданих у Франції, а саме - їм дозволять залишитися без дозволу на рік після Brexit, за умови, що французи, які проживають у Британії, зможуть зробити те саме.

Також французький уряд планує створення спеціальної митної інфраструктури, водночас британським автоперевізникам буде дозволено продовжувати здійснювати поставки у Францію, а тунель Ла-Манш працюватиме й далі.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що власники мільйонних статків залишають Великобританію перед Brexit.