ua en ru
Пн, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція готова підтримати військову активність ECOWAS у Нігері, - Макрон

Франція, Понеділок 28 серпня 2023 16:17
UA EN RU
Франція готова підтримати військову активність ECOWAS у Нігері, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Франція підтримає будь-які зусилля Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS), у тому числі військові, для відновлення конституційного порядку в Нігері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента країни Еммануеля Макрона під час виступу на щорічній конференції послів Франції.

"Ми підтримуємо дипломатичну, а якщо буде вирішено - то і військову активність ECOWAS", - сказав Макрон.

Він також наголосив, що Франція й надалі вважає Мохамеда Базума легітимним президентом Нігеру й продовжуватиме його підтримувати.

"Наша політика чітка: ми не визнаємо путчистів", - зазначив президент Франції.

За його словами, у Нігері досі продовжує працювати посол Франції Сільвен Ітте попри ультиматум хунти залишити свій пост.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігеру Мохамеда Базума здійснила державний переворот і фактично взяла главу держави в заручники. Після цього керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

На це відреагували країни блоку Західної Африки (ECOWAS), заявивши, що у разі відмови повернути конституційний порядок у країні, вони проведуть військову інтервенцію. Хунта заявила, що тоді вони вб'ють Базума.

Через деякий час країни ECOWAS призупинили нараду щодо інтервенції, а представники повстанців заявили, що досі відкриті для переговорів.

20 серпня делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (ECOWAS) відвідала Нігер, де зустрілися з лідером державного перевороту Абдурахманом Чіані, а також з поваленим президентом країни Мохаммедом Базумом.

Детальніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Еммануель Макрон Нигер
NEWS
Греція може передати Україні 100 танків Leopard-1 у рамках угоди з Німеччиною, - ЗМІ
Греція може передати Україні 100 танків Leopard-1 у рамках угоди з Німеччиною, - ЗМІ
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші