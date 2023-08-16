Хунта в Нігері заявляє, що відкрита для переговорів
Лідери бунтівників у Нігері заявили про свою готовність до врегулювання регіональної кризи, спричиненої військовим переворотом у країні.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Ініціативи хунти про дипломатію пролунали після того, як США та РФ закликали до мирного вирішення ситуації.
Нігерійські бунтівники висловилися про готовність до переговорних процесів у вівторок.
Перед цим західні держави та демократичні африканські уряди закликали лідерів перевороту поновити на посаді поваленого президента Мохаммеда Базума, якого бунтівники утримували під вартою з 26 липня. Втім, хунта відмовилася від таких кроків і раніше відкидала спроби переговорів.
Переворот у Нігері
У Нігері охорона президента Базума наприкінці липня взяла його в заручники, та оголосила про повалення уряду, а керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.
Країни Західної Африки (блок ECOWAS) 31 липня пригрозили бунтівникам вторгненням у разі, якщо ті не відпустять президента за 7 днів. Проте хунта їхню умову не виконала.
У Нігері військові заявили у розмові із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд під час її візиту до країни, що вб'ють захопленого у заручники президента Базума, якщо сусідні країни спробують здійснити військове втручання з метою відновлення його правління.
Західноафриканські лідери 10 серпня за підсумками зустрічі наказали активувати резервні сили для можливого використання проти бунтівників у Нігері.
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