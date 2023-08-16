ua en ru
Ср, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хунта в Нігері заявляє, що відкрита для переговорів

Новость на русском →
Середа 16 серпня 2023 04:18
Хунта в Нігері заявляє, що відкрита для переговорів Фото: лідер перевороту в Нігері Омар Чіані (twitter.com/AlSuraEnglish)
Автор: Володимир Костирін

Лідери бунтівників у Нігері заявили про свою готовність до врегулювання регіональної кризи, спричиненої військовим переворотом у країні.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Ініціативи хунти про дипломатію пролунали після того, як США та РФ закликали до мирного вирішення ситуації.

Нігерійські бунтівники висловилися про готовність до переговорних процесів у вівторок.

Перед цим західні держави та демократичні африканські уряди закликали лідерів перевороту поновити на посаді поваленого президента Мохаммеда Базума, якого бунтівники утримували під вартою з 26 липня. Втім, хунта відмовилася від таких кроків і раніше відкидала спроби переговорів.

Переворот у Нігері

У Нігері охорона президента Базума наприкінці липня взяла його в заручники, та оголосила про повалення уряду, а керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

Країни Західної Африки (блок ECOWAS) 31 липня пригрозили бунтівникам вторгненням у разі, якщо ті не відпустять президента за 7 днів. Проте хунта їхню умову не виконала.

У Нігері військові заявили у розмові із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд під час її візиту до країни, що вб'ють захопленого у заручники президента Базума, якщо сусідні країни спробують здійснити військове втручання з метою відновлення його правління.

Західноафриканські лідери 10 серпня за підсумками зустрічі наказали активувати резервні сили для можливого використання проти бунтівників у Нігері.

Докладніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нигер
NEWS
У Столтенберга запропонували Україні відмовитися від територій. МЗС назвало це неприйнятним
У Столтенберга запропонували Україні відмовитися від територій. МЗС назвало це неприйнятним
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза