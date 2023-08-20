Делегація ECOWAS провела у Нігері переговори з лідером хунти

Делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (ECOWAS) відвідала Нігер, де зустрілися з лідером державного перевороту Абдурахманом Чіані, а також з поваленим президентом країни Мохаммедом Базумом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) представника президента Нігерії.

Представники країн Західної Африки провели переговори з лідером хунти Нігера у столиці країни Ніамеї. Після цього вони зустрілися з Базумом, якого бунтівники утримують у резиденції.

"Після зустрічі з головою CNSP Нігера (президентська гвардія, - Ред.) генералом Абдулрахманом Чіані делегація ECOWAS у Нігері також відвідала сьогодні ввечері (19 серпня, - Ред.) у Ніамеї президента Мохамеда Базума", - йдеться у публікації.

Делегацію переговорників очолив колишній військовий лідер Нігерії Абдулсалам Абубакар. До неї увійшов також генеральний секретар ECOWAS Омар Турей, повідомляє Reuters.

Оглядачі розцінюють факт зустрічі хунти в Нігері з делегації ECOWAS як свідчення потенційної готовності до переговорів. Річ у тім, що попередні місії Західноафриканського блоку були ними відхилені.

Варто звернути увагу на те, що прийом делегації відбувся після того, як напередодні блок ECOWAS заявив про готовність розпочати військову операцію в Нігері з метою відновлення конституційного ладу в країні. При цьому за підсумками саміту в Гані представники країн Західної Африки додали, що все ще сподіваються на мирні домовленості з путчистами, і двері для переговорів ще відчинені.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня

охорона президента Нігеру Мохамеда Базума здійснила державний переворот і фактично взяла главу держави в заручники. Після цього керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

На це відреагували країни блоку Західної Африки (ECOWAS), заявивши, що у разі відмови повернути конституційний порядок у країні, вони проведуть військову інтервенцію. Хунта заявила, що тоді вони вб'ють Базума.

Через деякий час країни ECOWAS призупинили нараду щодо інтервенції, а представники повстанців заявили, що досі відкриті для переговорів.

Детальніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.