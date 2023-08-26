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Хунта Нігеру наказала послу Франції залишити країну протягом 48 годин

Нігер, Субота 26 серпня 2023 00:08
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Хунта Нігеру наказала послу Франції залишити країну протягом 48 годин Фото: в Нігері хунта наказала послу Франції покинути країну (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Хунта Нігеру, яка захопила владу шляхом державного перевороту, наказала послу Франції Сільвену Ітте залишити країну протягом 48 годин. Вони заявили, що відносини між державами погіршилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BMFTV.

Самопроголошена влада Нігеру заявила, що це рішення пов'язане з відмовою французького посла відповісти на запрошення міністерства та "іншими діями уряду Франції, що суперечать інтересам Нігеру".

Також, режим звинуватив Париж у бажанні провести військову інтервенцію з метою повернути обраного народом президента Мохамеда Базума

Стверджується, що Франція направляє до Нігеру 1500 осіб, які допомагали Базуму у боротьбі з джихадистськими угрупованнями.

Переворот у Нігері

Наприкінці липня охорона президента Нігера Мохаммеда Базума здійснила державний переворот. Керманич президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

Держави Західної Африки (ECOWAS), заявивши, що у разі відмови повернути конституційний лад у країні вони проведуть військову інтервенцію. Хунта заявила, що тоді вони вб'ють Базума.

Детальніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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