Франция готова поддержать военную активность ECOWAS в Нигере, - Макрон

Франция поддержит любые усилия Экономического общества стран Западной Африки (ECOWAS), в том числе военные, для восстановления конституционного порядка в Нигере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента страны Эммануэля Макрона, во время выступления на ежегодной конференции послов Франции.

"Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено - то и военную активность ECOWAS", - сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что Франция и дальше считает Мохаммеда Базума легитимным президентом Нигера и будет продолжать его поддерживать.

"Наша политика четкая: мы не признаем путчистов", - отметил президент Франции.

По его словам, в Нигере до сих пор продолжает работать посол Франции Сильвен Итте, несмотря на ультиматум хунты покинуть свой пост.

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума совершила государственный переворот и фактически взяла главу государства в заложники. После этого руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

На это отреагировали страны блока Западной Африки (ECOWAS), заявив, что в случае отказа вернуть конституционный порядок в стране они проведут военную интервенцию. Хунта заявила, что тогда они убьют Базума.

Спустя время страны ECOWAS приостановили совещание по интервенции, а представители повстанцев заявили, что до сих пор открыты для переговоров.

20 августа делегация стран Экономического сообщества государств Западной Африки (ECOWAS) посетила Нигер, где встретились с лидером государственного переворота Абдурахманом Чиани, а также со свергнутым президентом страны Мохаммедом Базумом.

Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.