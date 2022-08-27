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Франция и Германия предлагают ввести визовые санкции не для всех россиян, - Bloomberg

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Россия, Суббота 27 августа 2022 19:02
Франция и Германия предлагают ввести визовые санкции не для всех россиян, - Bloomberg Фото: Франция и Германия предлагают ввести визовые санкции не для всех россиян (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Франция и Германия заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с властью, даже несмотря на то, что соседние с Россией страны, включая страны Балтии и Финляндию, хотят, чтобы запрет на выдачу документов на въезд для всех без исключения россиян все же был введен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет прежде всего, например, о студентах, художниках, ученых, специалистах и т.д.

"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений", - говорится в документе, с которым ознакомилось издание.

Как пишет Bloomberg, в качестве компромисса на встрече министров будет обсуждаться вариант, при котором россиянам для получения краткосрочных виз придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и оплачивать большие взносы.

Как сообщалось, министры иностранных дел Европейского союза обсудят визовые санкции для граждан России на встрече 31 августа.

Напомним, ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.

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