ua ru
Сб, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Франція та Німеччина пропонують запровадити візові санкції не для всіх росіян, - Bloomberg

Новость на русском →
Росія, Субота 27 серпня 2022 19:02
Франція та Німеччина пропонують запровадити візові санкції не для всіх росіян, - Bloomberg Фото: Франція та Німеччина пропонують запровадити візові санкції не для всіх росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Франція та Німеччина заявили, що ЄС має продовжувати видавати візи росіянам, не пов'язаним із владою, навіть попри те, що сусідні з Росією країни, включаючи країни Балтії та Фінляндію, хочуть, щоб заборону на видачу документів на в'їзд для всіх без виключень росіян все ж таки було введено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Мова йде насамперед, наприклад, про студентів, художників, вчених, фахівців тощо.

"Розуміючи стурбованість деяких держав-членів у цьому контексті, ми не повинні недооцінювати перетворювальну силу особистого досвіду життя в демократичних системах, особливо для майбутніх поколінь", - йдеться у документі, з яким ознайомилося видання.

Як пише Bloomberg, як компроміс на зустрічі міністрів обговорюватиметься варіант, за якого росіянам для отримання короткострокових віз доведеться проходити додаткові бюрократичні процедури і сплачувати великі внески.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять візові санкції для громадян Росії на зустрічі 31 серпня.

Нагадаємо, раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонії, Латвії, Польщі, Фінляндії і Чехії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова
Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати