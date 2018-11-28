Франция и Германия не поддерживают расширение санкций против РФ, - Welt

Фото: президент Франции и канцлер Германии (elysee.fr)

В Германии призвали отказаться от строительства "Северного потока-2"

Франция и Федеративная Республика Германия не поддерживают расширение санкций против РФ после российской атаки на украинские корабли. Об этом сообшает РБК-Украина, ссылаясь на Welt.

Также сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок призвала отказаться от строительства "Северного потока-2" из-за действий России в Керченском проливе.

Она заявила, что на строительство инфраструктуры на территории Германии необходимо наложить мораторий до тех пор, пока конфликт между Москвой и Киевом в Азовском море не будет урегулирован.

Отметим, 26 декабря, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров обсудили агрессию России и введении военного положения в Украине.

Меркель выразила обеспокоенность эскалацией агрессии РФ с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации. Порошенко призвал усилить давление на Россию ради немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

Также председатель комитета германского Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявлял, что Европа может ввести более жесткие санкции против РФ после атаки на украинские корабли.