Франція і Німеччина не підтримують розширення санкцій проти РФ, - Welt

Фото: президент Франції та канцлер Німеччини (elysee.fr)

У Німеччині закликали відмовитися від будівництва "Північного потоку-2"

Франція і Федеративна Республіка Німеччина не підтримують розширення санкцій проти РФ після російської атаки на українські кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Welt.

Також співголова партії "Союз 90/Зелені" Анналена Бербок закликала відмовитися від будівництва "Північного потоку-2" через дії Росії в Керченській протоці.

Вона заявила, що на будівництво інфраструктури на території Німеччини необхідно накласти мораторій до тих пір, поки конфлікт між Москвою і Києвом в Азовському морі не буде врегульовано.

Відзначимо, 26 грудня, президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонних переговорів обговорили агресію Росії та введення воєнного стану в Україні.

Меркель висловила стурбованість ескалацією агресії РФ із застосуванням зброї і повідомила, що буде робити все для деескалації. Порошенко закликав посилити тиск на Росію заради негайного звільнення українських моряків і кораблів.

Також голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген заявив, що Європа може ввести більш жорсткі санкції проти РФ після атаки на українські кораблі.