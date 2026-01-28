Франція фінансує війну? Le Monde з’ясувало, що Париж досі купує уран у Москви

Попри чотири роки повномасштабної війни в Україні Франція досі користується послугами "Росатома" через відсутність ядерного палива у санкційних списках ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Видання пише, що значну частину природного урану Франція отримує з Казахстану та Узбекистану. Російський "Росатом" у цих країнах залишається ключовим гравцем завдяки дочірній компанії Uranium One.

Імпорт російського збагаченого урану до Франції скоротився з 67% у 2022 році до 24% у 2025-му, проте у Greenpeace зафіксували, що поставки тривали протягом усього минулого року.

Крім того, Франція відновила відправку відпрацьованого урану на завод у Сибіру. Наразі він єдиний у світі, здатний переробляти цей тип палива для повторного використання.

У Єврокомісії повідомили про намір замінити паливо з країни-агресорки, однак конкретні терміни наразі невідомі. При цьому у 2024 році імпорт російського урану до ЄС перевищив 835 млн доларів.

Зазначається, що залежність від ядерних послуг Росії спостерігається не лише в ЄС, а й у США. Зокрема, країна-агресорка, попри законодавчі заборони, залишалася лідером у постачанні палива для американських АЕС у 2024 році.