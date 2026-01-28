ua en ru
Франція фінансує війну? Le Monde з’ясувало, що Париж досі купує уран у Москви

Франція, Середа 28 січня 2026 21:40
Франція фінансує війну? Le Monde з’ясувало, що Париж досі купує уран у Москви Фото: продажі російського урану до Франції скоротились, проте тривали й у 2025 році (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Попри чотири роки повномасштабної війни в Україні Франція досі користується послугами "Росатома" через відсутність ядерного палива у санкційних списках ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Видання пише, що значну частину природного урану Франція отримує з Казахстану та Узбекистану. Російський "Росатом" у цих країнах залишається ключовим гравцем завдяки дочірній компанії Uranium One.

Імпорт російського збагаченого урану до Франції скоротився з 67% у 2022 році до 24% у 2025-му, проте у Greenpeace зафіксували, що поставки тривали протягом усього минулого року.

Крім того, Франція відновила відправку відпрацьованого урану на завод у Сибіру. Наразі він єдиний у світі, здатний переробляти цей тип палива для повторного використання.

У Єврокомісії повідомили про намір замінити паливо з країни-агресорки, однак конкретні терміни наразі невідомі. При цьому у 2024 році імпорт російського урану до ЄС перевищив 835 млн доларів.

Зазначається, що залежність від ядерних послуг Росії спостерігається не лише в ЄС, а й у США. Зокрема, країна-агресорка, попри законодавчі заборони, залишалася лідером у постачанні палива для американських АЕС у 2024 році.

Нагадаємо, Євросоюз готує 20-й пакет антиросійських санкцій, який має обмежити її енергетичні доходи, нейтралізувати "тіньовий флот" та блокувати схеми обходу санкцій.

Зазначимо, російська економіка завершила 2025 рік із катастрофічними показниками. Зокрема, ціни на нафту впали до п’ятирічного мінімуму, а космічна галузь повернулася до рівня 1961 року.

Крім того, американські законодавці вимагають від адміністрації президента США Дональда Трампа перейти до радикальних кроків - від точкових санкцій до масового арешту суден, які перевозять російську нафту.

