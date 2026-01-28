ua en ru
Франция финансирует войну? Le Monde выяснило, что Париж до сих пор покупает уран у Москвы

Франция, Среда 28 января 2026 21:40
UA EN RU
Франция финансирует войну? Le Monde выяснило, что Париж до сих пор покупает уран у Москвы Фото: продажи российского урана во Францию сократились, однако продолжались и в 2025 году (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Несмотря на четыре года полномасштабной войны в Украине Франция до сих пор пользуется услугами "Росатома" из-за отсутствия ядерного топлива в санкционных списках ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Издание пишет, что значительную часть природного урана Франция получает из Казахстана и Узбекистана. Российский "Росатом" в этих странах остается ключевым игроком благодаря дочерней компании Uranium One.

Импорт российского обогащенного урана во Францию сократился с 67% в 2022 году до 24% в 2025-м, однако в Greenpeace зафиксировали, что поставки продолжались в течение всего прошлого года.

Кроме того, Франция возобновила отправку отработанного урана на завод в Сибири. Сейчас он единственный в мире, способный перерабатывать этот тип топлива для повторного использования.

В Еврокомиссии сообщили о намерении заменить топливо из страны-агрессора, однако конкретные сроки пока неизвестны. При этом в 2024 году импорт российского урана в ЕС превысил 835 млн долларов.

Отмечается, что зависимость от ядерных услуг России наблюдается не только в ЕС, но и в США. В частности, страна-агрессор, несмотря на законодательные запреты, оставалась лидером в поставках топлива для американских АЭС в 2024 году.

Напомним, Евросоюз готовит 20-й пакет антироссийских санкций, который должен ограничить ее энергетические доходы, нейтрализовать "теневой флот" и блокировать схемы обхода санкций.

Отметим, российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями. В частности, цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года.

Кроме того, американские законодатели требуют от администрации президента США Дональда Трампа перейти к радикальным шагам - от точечных санкций до массового ареста судов, которые перевозят российскую нефть.

