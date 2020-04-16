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Во Франции проведут расследование из-за вспышки COVID-19 на борту авианосца "Шарль де Голль"

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 17:08
Во Франции проведут расследование из-за вспышки COVID-19 на борту авианосца "Шарль де Голль"
Фото: авианосец "Шарль де Голль" (wikipedia.org)

Расследование займет несколько недель

Глава штаба Военно-морского флота Франции дал распоряжение расследовать обстоятельства заражения коронавирусом членов экипажа военно-морской группы, куда входят авианосец "Шарль де Голль" и фрегат "Шевалье Поль". Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Один из членов экипажа, заболевший коронавирусом, заявил, что "армия играла со здоровьем и жизнями" моряков.

По его информации, уже в середине марта на борту находились люди с симптомами коронавируса, однако Министерство обороны не разрешило досрочно прервать поход и пришвартоваться во французском Бресте.

"Глава военно-морского штаба потребовал провести расследование, чтобы сделать выводы о борьбе с эпидемией в рядах военно-морской группы, а также, чтобы пролить свет на условия распространения вируса на борту авианосца", - говорится в сообщении.

Расследование займет несколько недель.

Напомним, на французском авианосце "Шарль де Голль" подтвердили коронавирус у более трети членов команды. Так, вечером 14 апреля были протестированы 1767 членов команды, тесты 668 моряков были положительными.

Кроме того, экипаж флагмана французских Военно-морских сил, атомного авианосца "Шарль де Голль" изолировали 13 апреля. Эвакуировали на сушу и поместили на карантин около 1900 человек.

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