ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Треть экипажа авианосца "Шарль де Голь" заразились коронавирусом

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 21:55
Треть экипажа авианосца "Шарль де Голь" заразились коронавирусом
Фото: атомный авианосец "Шарль де Голль"

Вирус подтвердили у 668 моряков

Коронавирус подтвердили у более трети членов команды французского авианосца "Шарль де Голль". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В Министерстве вооруженных сил Франции уточнили, что вечером 14 апреля были протестированы 1767 членов команды.

"Подавляющее большинство этих тестирований на данном этапе касаются моряков. 668 были положительными", - говорится в заявлении Министерства.

Также сообщается, что 31 моряка госпитализировали в армейский учебный госпиталь Сент-Анн в Тулоне на юге Франции. Из них один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, экипаж флагмана французских Военно-морских сил, атомного авианосца "Шарль де Голль" изолировали 13 апреля. Эвакуировали на сушу и поместили на карантин около 1900 человек.

Также сообщалось о первой смерти от коронавируса на американском авианосце "Теодор Рузвельт". По данным ВМС США, число зараженных коронавирусом на борту корабля составляет почти 600 человек. Тестирование на COVID-19 прошли 92% членов экипажа.

В Бельгии продолжили карантин до начала мая Три вакцины от коронавируса проходят клинические испытания, - ВОЗ
Новости Украины авианосецФранцияВМСКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь