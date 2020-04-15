Треть экипажа авианосца "Шарль де Голь" заразились коронавирусом

Фото: атомный авианосец "Шарль де Голль"

Вирус подтвердили у 668 моряков

Коронавирус подтвердили у более трети членов команды французского авианосца "Шарль де Голль". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В Министерстве вооруженных сил Франции уточнили, что вечером 14 апреля были протестированы 1767 членов команды.

"Подавляющее большинство этих тестирований на данном этапе касаются моряков. 668 были положительными", - говорится в заявлении Министерства.

Также сообщается, что 31 моряка госпитализировали в армейский учебный госпиталь Сент-Анн в Тулоне на юге Франции. Из них один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, экипаж флагмана французских Военно-морских сил, атомного авианосца "Шарль де Голль" изолировали 13 апреля. Эвакуировали на сушу и поместили на карантин около 1900 человек.

Также сообщалось о первой смерти от коронавируса на американском авианосце "Теодор Рузвельт". По данным ВМС США, число зараженных коронавирусом на борту корабля составляет почти 600 человек. Тестирование на COVID-19 прошли 92% членов экипажа.