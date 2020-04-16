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У Франції проведуть розслідування через спалах COVID-19 на борту авіаносця "Шарль де Голль"

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 17:08
У Франції проведуть розслідування через спалах COVID-19 на борту авіаносця "Шарль де Голль"
Фото: авіаносець "Шарль де Голль" (wikipedia.org)

Розслідування займе кілька тижнів

Голова штабу Військово-морського флоту Франції дав розпорядження розслідувати обставини зараження коронавірусом членів екіпажу військово-морської групи, куди входять авіаносець "Шарль де Голль" і фрегат "Шевальє Поль". Про це повідомляє радіостанція France Bleu.

Один з членів екіпажу, хворий коронавірусом, заявив, що "армія грала зі здоров'ям і життями" моряків.

За його інформацією, вже в середині березня на борту знаходилися люди з симптомами коронавіруса, проте Міністерство оборони не дозволив достроково перервати похід і пришвартуватися у французькому Бресті.

"Глава військово-морського штабу зажадав провести розслідування, щоб зробити висновки про боротьбу з епідемією в рядах військово-морської групи, а також, щоб пролити світло на умови поширення вірусу на борту авіаносця", - йдеться в повідомленні.

Розслідування займе кілька тижнів.

Нагадаємо, французькою авіаносець "Шарль де Голль" підтвердили коронавірус у більш третини членів команди. Так, ввечері 14 квітня були протестовані 1767 членів команди, тести 668 моряків були позитивними.

Крім того, екіпаж флагмана французьких Військово-морських сил, атомного авіаносця "Шарль де Голль" ізолювали 13 квітня. Евакуювали на сушу і помістили на карантин близько 1900 осіб.

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