ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Франции первую прививку от COVID получили более 30 млн человек

Новина українською →
Париж, Понедельник 14 июня 2021 22:12
Во Франции первую прививку от COVID получили более 30 млн человек Фото: во Франции первую прививку получили более 30 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во Франции с начала кампании по вакцинации от коронавируса первую прививку получили почти 30,5 млн человек. При этом полную вакцинацию прошли более 14 млн жителей страны.

Об этом сообщает BFM TV.

Во Франции 30 472 434 человека получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, а 14 364 587 получили вторую инъекцию.

Таким образом, на сегодняшний день во Франции введена 44 837 021 доза вакцины.

Напомним, с 9 июня Франция открыла границы для иностранных туристов.

Кроме того, с 31 мая во Франции начата массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет. По данным Минздрава страны на 1 июня, первую прививку получили более 26 млн французов, две прививки было сделано 11 млн.

Добавим, что в конце апреля Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час полностью отменят 30 июня.

Ранее сообщалось, что в Британии отложили снятие карантинных ограничений на четыре недели. В Соединенном Королевстве меры будут сняты 19 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Франция вакцинация Коронавирус
NEWS
Мы продолжим курс на реформы для вступления в НАТО, - Зеленский
Мы продолжим курс на реформы для вступления в НАТО, - Зеленский
DAILY
Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков