Во Франции первую прививку от COVID получили более 30 млн человек

Во Франции с начала кампании по вакцинации от коронавируса первую прививку получили почти 30,5 млн человек. При этом полную вакцинацию прошли более 14 млн жителей страны.

Таким образом, на сегодняшний день во Франции введена 44 837 021 доза вакцины.

Во Франции 30 472 434 человека получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, а 14 364 587 получили вторую инъекцию.

Напомним, с 9 июня Франция открыла границы для иностранных туристов.

Кроме того, с 31 мая во Франции начата массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет. По данным Минздрава страны на 1 июня, первую прививку получили более 26 млн французов, две прививки было сделано 11 млн.

Добавим, что в конце апреля Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час полностью отменят 30 июня.

Ранее сообщалось, что в Британии отложили снятие карантинных ограничений на четыре недели. В Соединенном Королевстве меры будут сняты 19 июля.