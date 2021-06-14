В Британии отложили снятие COVID-ограничений на месяц
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что карантинные ограничения в Британии будут сняты на месяц позже запланированного. Меры начнут ослаблять с 19 июля.
Об этом сообщает BBC.
Изначально планировалось, что меры будут отменены 21 июня. Однако в Британии на протяжении последних нескольких недель число заболевших растет. Также в стране распространяется индийский, более заразный, штамм коронавируса. Кроме того, ученые говорят о начале третьей волны пандемии.
"В настоящее время мы не выполнили все требования для снятия локдауна. Снятие ограничений будет перенесено на четыре недели - на 19 июля", - заявил Джонсон.
При этом премьер Британии уверен, что снятие ограничений во второй раз переносить не будут.
Напомним, 10 июня в Британии выявили 8125 новых случаев заболевания COVID-19. Это является самым высоким показателем с февраля этого года.
Кроме того, ранее Борис Джонсон призвал лидеров стран G7 провести вакцинацию всего населения в мире до конца 2022 года. По его словам, борьба с коронавирусом является одной из главных задач послевоенной эпохи.