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В Британии отложили снятие COVID-ограничений на месяц

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Лондон, Понедельник 14 июня 2021 20:40
В Британии отложили снятие COVID-ограничений на месяц Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что карантинные ограничения в Британии будут сняты на месяц позже запланированного. Меры начнут ослаблять с 19 июля.

Об этом сообщает BBC.

Изначально планировалось, что меры будут отменены 21 июня. Однако в Британии на протяжении последних нескольких недель число заболевших растет. Также в стране распространяется индийский, более заразный, штамм коронавируса. Кроме того, ученые говорят о начале третьей волны пандемии.

"В настоящее время мы не выполнили все требования для снятия локдауна. Снятие ограничений будет перенесено на четыре недели - на 19 июля", - заявил Джонсон.

При этом премьер Британии уверен, что снятие ограничений во второй раз переносить не будут.

Напомним, 10 июня в Британии выявили 8125 новых случаев заболевания COVID-19. Это является самым высоким показателем с февраля этого года.

Кроме того, ранее Борис Джонсон призвал лидеров стран G7 провести вакцинацию всего населения в мире до конца 2022 года. По его словам, борьба с коронавирусом является одной из главных задач послевоенной эпохи.

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